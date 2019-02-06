شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي ينسحب من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية بعد وصول رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب انسحب خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية اعتراضاً على تواجد رئيس نادي الزمالك. كان مجلس الأهلى، اشتكى رئيس الزمالك بسبب تصريحاته المسيئة ضد النادي الأحمر وجماهيره.

ويعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبوريدة اجتماعا مع رؤساء الأندية الـ18 المشاركة في مسابقة الدورى الممتاز بالمقر الرئيسى للاتحاد بالجزيرة لبحث كل الأمور المتعلقة بالمسابقة . يذكر أن ناديى الزمالك وبيراميدز اعترضا على جدول الدورى الحالى وطلبا تعديله، بينما تمسك الأهلى بالجدول دون تغيير.

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