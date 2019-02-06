مرتجي ينسحب من إجتماع الأندية اعتراضًا علي وجود مرتضي منصور

قام عضو مجلس إدارة نادي الأهلي خالد مرتجي ، وممثل النادي في الاجتماع مع اتحاد الكرة والأندية بالإنسحاب اعتراضًا على حضور رئيس الزمالك، وذلك خلال الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه لبحث أوضاع مسابقة الدوري المصري .

وأبدى عضو مجلس إدارة الأهلي، اعتراضه على تواجد رئيس الزمالك بالرغم من صدور قرارات يإيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي واللجنة الأولمبية المصرية في وقت سابق.

ويأتي انسحاب مرتجي من اجتماع الجبلاية، بسبب عدم أحقية رئيس الزمالك في التواجد.

ورفض مرتجي الاستمرار في الاجتماع، خاصة أن النادي الأهلي يتبع الطرق القانونية بخصوص أزماته مع كافة الأطراف.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري، دعا جميع أندية الدوري، اليوم الأربعاء، لبحث أوضاع استمرار مسابقة الدوري في ظل شكوى ناديي بيراميدز

والزمالك على عدم خوض الأهلي مبارياته المؤجلة.انسح المهندس خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي والذي كان مفوض من النادي لحضور

اجتماع لجنة الاندية انسحب من الاجتماع اعتراضًا علي وجود مرتضي منصور رئيس الزمالك الموقوف من الاتحاد الافريقي واللجنة الاوليمبية وهو ما يعتبر الاجتماع باطل بحضوره