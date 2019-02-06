بالأرقام.. ميسي يواصل التألق بعيدًا عن رونالدو

تميل الكفة لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني، عند مقارنته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وعند إلقاء نظرة على إنجازات النجمين خلال الموسم الماضي، نجد أن ميسي تمكن من تسجيل 34 هدفًا في الليجا، بينما لم يسجل رونالدو سوى 26 هدفًا فقط.

ومن حيث صناعة الأهداف، ساهم ميسي في صناعة 12 هدفًا، مقابل 5 أهداف فقط لصاروخ ماديرا، لكن الفارق يبدو أكبر في عدد التمريرات الحاسمة.

ويمتلك البرغوث الأرجنتيني 87 تمريرة حاسمة في مباريات الليجا، في حين قام النجم البرتغالي بـ 38 تمريرة حاسمة فقط.

كما انعكست مهارات ميسي في المراوغة، إذ قام بـ 185 مراوغة ناجحة، مقابل 31 لرونالدو، كما تُوج ميسي بلقب "أفضل لاعب في المباراة" 22 مرة مقابل 7 فقط للدون البرتغالي.

لكن على الرغم من ذلك، لم تمنح هذه الأرقام ميسي إلا المرتبة الخامسة في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها الكرواتي لوكا مودريتش، بينما جاء رونالدو في المرتبة الثانية.

ووفق أرقام الموسم الحالي الذي يدخل الآن مرحلته الحاسمة، يواصل ميسي تفوقه على رونالدو، على النحو التالي:

- الأهداف في جميع المنافسات: ميسي (29 هدفًا) - رونالدو (19 هدفًا)

- صناعة الأهداف: ميسي (17 هدفًا) - رونالدو (9 أهداف)

- تمريرات حاسمة: ميسي (89 تمريرة) - رونالدو (44 تمريرة)

- مراوغة ناجحة: ميسي (96 مراوغة) - رونالدو (33 مراوغة)

- أفضل لاعب في المباراة: ميسي (13 مرة) – رونالدو (7 مرات)