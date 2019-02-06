أ ش أ

وعد فريق ريال مدريد الاسباني إيين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي بانهاء صفقة انتقاله فى الانتقالات الصيفية المقبلة .

وسيبلغ هازارد تشيلسي بخطوة رحيله في الصيف المقبل، عقب 7 سنوات داخل قلعة ستامفورد بريدج.

ورغم أن عقد هازارد مع تشيلسي ينتهي في الموسم المقبل، إلا أن البلوز ما يزال يطمح في الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن نجمه.

وسيحصل هازارد على راتب سنوي في ريال مدريد يبلغ 14.5 مليون إسترليني.

يذكر أن هازارد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يعد هازارد بانهاء صفقته فى الانتقالات الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.