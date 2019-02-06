شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يرفض الخضوع للتحقيق.. أعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر رئيس نادي الزمالك اتحاد الكرة برفضه القاطع حضور التحقيق معه بمعرفة لجنة القيم بالجبلاية برئاسة المستشار محمد عبده صالح . كانت لجنة القيم إستدعت رئيس الزمالك علي خلفية شكوي مجلس الأهلي ضده بسبب تصريحاته المسيئة ضد المجلس . يذكر أن اتحاد الكرة،يعقد حالياً اجتماع مع الأندية لتوضيح أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل،

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