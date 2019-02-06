شكرا لقرائتكم انتر ميلان يحدد 70 مليون يورو لشراء راكيتيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي مبلغ 70 مليون يورو للتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يبحث الفريق الإيطالي ضم لاعب جديد في الصيف المقبل لتدعيم خط الوسط.

انتقلت وجهة انتر ميلان إلي لاعب وسط برشلونة بعد اقتراب مواطنه لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، من تجديد تعاقده مع النادي الملكي وتضاؤل فرص لحاقه بـ"النيراتزوري" في الموسم المقبل.

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان، يرى أن راكيتيتش أفضل الحلول التي يمكن الاعتماد عليها في مركز خط الوسط خلال الموسم المقبل.

ويحاول انتر ميلان استغلال تعاقد نادي برشلونة مع فرينكي دي يونج، لاعب وسط أياكس الهولندي، وقرب حسم صفقة أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم راكيتيتش، خاصة أن وسط البرسا سيصبح مكتظا باللاعبين.

وارتبط اسم راكيتيتش بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن برشلونة تمسك باللاعب، لتعود التكهنات حول رحيله عن الفريق مجددا في الصيف المقبل.