شكرا لقرائتكم الأهلى يعرض على اتحاد الكرة اقامة مبارياته على ملعب السكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو الأهلى على إتحاد الكرة والجهات الأمنية اقامة مباريات الفريق المحلية على ملعب السكة الحديد أو المقاولون، بعد غلق ستاد السلام، الذى كان يستضيف مباريات الفريق فى الفترة الأخيرة، وذلك لإجراء أعمال صيانة فى أرضيته قبل استضافته لعدد من مباريات بطولة الأمم الافريقية المقبلة. ويرفض مسئولو الأهلى فكرة لعب مباريات الفريق المقبلة على ملعب الكلية الحربية نظراً لاشتراط إقامتها بدون حضور جماهيري.

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