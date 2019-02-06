شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تعلّق عقوبة غنام النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - علّقت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي صباح الأربعاء، عقوبة إيقاف سلطان الغنام لاعب النصر حتى العاشر من فبراير وذلك بعد طلب إدارة ناديه.

وكانت اللجنة قد أوقفت الغنام مباراتين وغرمته 20 ألف ريال سعودي بعد لعبة خشنة مع منافسه في مباراة التعاون التي انتهت لمصلحة الأخير 3-1.

وقالت اللجنة في بيانها أن العقوبة علقت بناء على طلب نادي النصر الذي أشار بأن ضيق الوقت لا يسمح له بتفيذ القرار الانضباطي في المباراة التي ستجمعه بالقادسية يوم الأربعاء.