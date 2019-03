View this post on Instagram

في البدايه انا بشكر زمايلي علي ماتش النهارده والجهاز الفني ومدربي وعلي مساندتهم لي طول الفتره اللي فاتت. تاني حاجه انا لازم اوضح الحوار اللي دار بيني وبين الحكم علشان الاجتهادات اللي ملهاش معني. انا بتكلم مع الحكم وبقوله الكره فاول لازم تحسبها انت عمال تحسب فاولات كتير علينا قالي مش شغلك قولته لا شغلي انا اللي بلعب راح مديني انذار. كابتن علي ماهر عنفني وقالي روح اعتذز له فروحت طبطبت عليه وقلتله معلش ياكابتن هايل بالظبط كده راح طاردني ف بقولو ليه قالي مطبطبش عليه. ده بالحرف الحوار اللي دار بيني وبين الحكم. في ناس بتقول اني بقول كده بسخريه هو اصلا ماكنش شايفني كان بيكتب الانذار ومش باصيصلي في متهيالي ميقدرش يفرق دي سخريه ولا لا. ✋️