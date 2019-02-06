شكرا لقرائتكم ماذا يفعل لاعبو الاهلي أول كل شهر ؟ أقرا التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام لاعبو الأهلى بذبح عجل قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، على ستاد مختار التتش بالجزيرة، وهى عادة بات يحرص عليها الجهاز الفنى واللاعبين منذ فترة كبيرة يتم تنفيذها في أول كل شهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء بعد غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد فاز أمس على إنبي بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.