شكرا لقرائتكم قائمة الكلاسيكو.. ريال مدريد "كامل العدد" قبل مواجهة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأرجنتيني سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي ستخوض لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة في العاشرة مساء اليوم الأربعاء علي ملعب كامب نو ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا. وضمت قائمة الريال في الكلاسيكو كلا من: حراسة المرمي: كيلور نافاس وتيبو كورتوا ووألتوبي الدفاع: كارفخال وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وناتشو وومارسيلو وريجيلون. الوسط: توني كروز ولوكا مودريتش وكاسميرو ويورينتي وأسينسيو وايسكو وسيبايوس. الهجوم: ماريانو دياز وكريم بنزيما وجونيور فينسيوس وجاريث بيل ولكاس فاسكيز.

قائمة ريال مدريد

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