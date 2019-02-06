شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تعلّق على طلب إنبي بإعادة مباراة الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام من زيادة مساحة التعصب في الكرة المصرية مما يثير المخاوف من وقوع كوراث كروية مثلما حدث في بورسعيد والدفاع الجوى.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد ،" الجماهير ضحية مسئولي الأندية الذين لا يصلحون للمناصب التي يجلسون فيها ووصل التعصب لدرجة مرعبة ومخيفة".

وأكد عبد الفتاح ان سبب أزمة التحكيم المصرية هي الانتماءات والاهواء والمصالح التي تسيطر علي بعض من يقومون بالتحليل في الاستوديهات التحليلية والقنوات، مشيرا الي ان الشك لصالح الحكم وليس المهاجم كما يقال لان اي حالة صعبة او جدلية القرار فيها الفيصل فيها هو من يكون يدير المباراة بالملعب.

وطالب عبد الفتاح بالاحتكام للفيفا للحكم علي ما حدث في مباراة انبي والاهلي أمس، معبرا عن تقديره لمسئولي نادي انبي ولكنه أكد انه من المستحيل إعادة المباراة لانه لم يرتكب خطأ قانوني يستوجب الاعادة.