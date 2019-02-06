شكرا لقرائتكم كمبيوتر "خارق" يتوقع فوز السيتى بالدورى الإنجليزى وتراجع ليفربول للوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إذاعة "TalkSport" الإنجليزية عن النتائج النهائية لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبطل المسابقة هذا الموسم، بعد استخدام كمبيوتر خارق لتوقع ماذا سيحدث فى المباريات الـ13 المتبقية لأندية البريميرليج.

ونشرت الإذاعة تقريرا حول نتائج توقعات الكمبيوتر السوبر والتى جاءت صادمة لجماهير أكبر فريقين في الدوري الإنجليزي وهما ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث توقعت عدم تتويج الأول باللقب، وعدم تأهل الثانى إلى دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، حيث سيكون خارج المربع الذهبى الذى يتاهل إلى المسابقة القارية الكبرى.

ويتصدر ليفربول الذى يضم محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا بعد مرور 25 جولة برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارده، مانشستر سيتي، و5 عن توتنهام، فيما يحل تشيلسي في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

وجاءت توقعات الكمبيوتر لجدول الدوري الإنجليزي عقب نهاية الموسم كالتالي :-

1- مانشستر سيتي

2- ليفربول

3- توتنهام

4- تشيلسي

5- مانشستر يونايتد

6- أرسنال

على أن يهبط الثلاثي كارديف سيتي وفولهام وهدرسفيلد بعدما توقع الكمبيوتر انتهاء الموسم والثلاثى فى آخر 3 مراكز.