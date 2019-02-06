شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطالب الزمالك بسداد ٧ ملايين جنيه على وجه السرعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولى النادى الإسماعيلى من إدارة نادى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية سرعة إرسال المستحقات المالية المتبقية من صفقة إنتقال بهاء مجدى وإبراهيم حسن للقلعة البيضاء مطلع الموسم الحالى. ويحق للنادى الإسماعيلى تقاضى قرابة 7 ملايين جنيه من نادى الزمالك وسيقوم مسئولو القلعة البيضاء بإرسال شيكا بالمبالغ المستحقة لقلعة الدراويش خلال الساعات المقبلة فى ظل العلاقة الطيبة التي تربط الناديين. وتعاقد الزمالك مع إبراهيم حسن وبهاء مجدي في مطلع الموسم الحالي من النادى الإسماعيلى وقام ببيع محمد الشامى ومحمد مجدى للدراويش .

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يطالب الزمالك بسداد ٧ ملايين جنيه على وجه السرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.