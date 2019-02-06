ميسي ينخرط في التدريبات تأهباً لمواجهة ريال مدريد في كأس الملك

اسماء السيد - كشفت وسائل الإعلام الإسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي انخرط في تدريبات برشلونة استعداداً لمواجهة ريال مدريد في لقاء الذهاب من الدور النصف النهائي لمسابقة كأس الملك على استاد "الكامب نو" اليوم الأربعاء.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية مقطع فيديو يوضح دخول ميسي رفقة المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز للمركز التدريبي ملتحقاً بزملائه في الحصة التدريبية.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال المواجهة التي جمعت برشلونة بضيفه فالنسيا ضمن الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، والتي شهدت تألق المهاجم الأرجنتيني وإحرازه هدفين ادرك بهما التعادل لفريقه، قبل ان يصاب ويدخل الشكوك في نفوس الكتالونيين ليتضح بأنها إصابة خفيفة لا تدعو للقلق.

هذا وزادت فرصة المدرب ارنيستو فالفيردي في الاعتماد على ميسي ضمن التشكيلة الأساسية للفريق بعد انخراطه في التدريبات ، مثله مثل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الذي عانى هو الآخر من إصابة وعاد للتدريبات الجماعية.

يشار الى أن ميسي قد غاب عن مواجهة برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو "اليغا" خلال شهر أكتوبر الماضي بسبب إصابة في ذراعه، إلا ان الفريق الكتالوني نجح في اكتساح نظيره المدريدي بخمسة اهداف مقابل هدف.

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