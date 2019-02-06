شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يذبح عجلا فى التتش بعد الفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذبح لاعبو الأهلى عجلا قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، فى استاد مختار التتش بالجزيرة، وهى عادة بات يحرص عليها الجهاز الفنى واللاعبون منذ فترة كبيرة يتم تنفيذها أول كل شهر.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود مساء بعد غد الجمعة فى إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

كان الأهلى قد فاز أمس على إنبى بهدفين مقابل هدف فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.