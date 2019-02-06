شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يحتفل بعيد ميلاده الـ42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الأربعاء، محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى وادى دجلة بعيد ميلاده رقم 42، حيث ولد حارس العرين الدجلاوى فى 6 فبراير عام 1977، ولعب لخمسة أندية بالدورى العام وهى الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.

بدأ أوسة مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس العرين الأبيض مسيرة طولية مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف بالعديد من البطولات حيث حصد أوسة بطولة الدورى العام مرتين مع نادى الزمالك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، وبطولة دورى أبطال أفريقيا.