شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة الكاراتيه تطير إلى المغرب للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة منتخب الكاراتيه إلى المغرب للمشاركة فى البطولة الأفريقية الأولى، التى تقام فى الفترة من 6 إلى 12 فبراير الجارى. وتضم بعثة المنتخب 60 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى حسام عجور نائب رئيس الاتحاد رئيسا للبعثة، ومعه 3 مدربين وحكمان وطبيب. ومن المقرر أن تبدأ منافسات البطولة غدا، على أن تقام اليوم مراسم الاجتماع الفنى.

بعثة الكاراتيه فى المطار

مدربى الكاراتيه

منتخب الكاراتيه

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