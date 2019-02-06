سوبر كورة يكشف خطة الأهلى لتحصين معلول وأجايى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إدارة الأهلى استوعبت درس عبد الله السعيد جيداً، وقررت التفاوض المُبكر مع معلول وأجايى اللذين ينتهى عقديهما الموسم المقبل. لمتابعة التفاصيل وآخر تطورات مفاوضات الأهلى مع معلول وأجايى لتعديل عقديهما اضغط على الرباط التالى:

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