شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: إعادة مباراة الأهلى وإنبى مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام من زيادة مساحة التعصب فى الكرة المصرية، ما يثير المخاوف من وقوع كوراث كروية مثلما حدث فى بورسعيد والدفاع الجوى.

وقال عبد الفتاح، فى تصريحات لبرنامج كلام فى الجون الذى يقدمه ماركو مراد ، الجماهير ضحية مسئولى الأندية الذين لا يصلحون للمناصب التى يجلسون فيها ووصل التعصب لدرجة مرعبة ومخيفة.

وأكد عبد الفتاح أن سبب أزمة التحكيم المصرية هى الانتماءات والأهواء والمصالح التى تسيطر على بعض من يقومون بالتحليل فى الاستوديهات التحليلية والقنوات، مشيرا إلى أن الشك لصالح الحكم وليس المهاجم كما يقال، لأن أى حالة صعبة أو جدلية القرار فيها الفيصل لمن يدير المباراة بالملعب.

وطالب عبد الفتاح بالاحتكام للفيفا للحكم على ما حدث فى مباراة إنبى والأهلى أمس، معبرا عن تقديره لمسئولى نادى إنبى، لكنه أكد أنه من المستحيل إعادة المباراة لأنه لم يرتكب خطأ قانونيا يستوجب الإعادة.