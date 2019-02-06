عبد الفتاح: أخشى تكرار كارثتي بورسعيد والدفاع الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة المصري، إن الجماهير ضحية مسئولي الأندية الذين لا يصلحون للمناصب التي يجلسون فيها.

عبد الفتاح أضاف في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء :"أخشى من زيادة التعصب في الكرة المصرية من وقوع كوراث مثلما حدث في بورسعيد والدفاع الجوي".

وتابع :"سبب أزمة التحكيم في مصر هي الانتماءات والأهواء والمصالح التي تسيطر على بعض من يقومون بالتحليل في الاستديوهات التحليلية".

وعن مباراة إنبي والأهلي والتي شهدت جدلاً تحكيميًا في الدقائق الأخيرة، قال :"أعترف أن حامل الراية كان في تمركز خاطئ لكنه بالوقت ذاته استشهد بما حدث في مباراة ليفربول ووستهام".

وواصل :"حكم مباراة ليفربول ووستهام احتسب هدفًا لصالح الليفر غير صحيح".

وأكمل :"الجزء العلوي من جسم رامي صبري كان متسللاً بالرأس واليد".

ووجه عبد الفتاح رسالة لمجلس إدارة إنبي بعد مطالبتهم بإعادة المباراة :"كل الاحترام والتقدير لمسئولي إنبي، لكن من المستحيل إعادة المباراة لأنه لم يرتكب خطأ قانوني بستجوب إعادة المباراة".

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أكد في تصريحات ليلا كورة، أن مجلس إدارة ناديه تقدم بشكوى ضد الحكم محمد الصباحي، مشددًا أن إدارة النادي البترولي طالبت بإعادة المباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على منافسه إنبي (2-1) أمس الثلاثاء، في مباراة جاءت ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر.