الكاف: مصر ستكون مستعدة لتنظيم أمم أفريقيا.. والترتيبات الأمنية ستتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت ناتالي رابي مديرة الإعلام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مصر ستكون مستعدة بشكل جيد لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشارت رابي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن البنية التحتية لمصر جيدة من أجل استضافة البطولة، لافتةً إلى حاجتها لإجراء بعض التجديدات.

وقالت مديرة الإعلام بالكاف: "مصر ستكون مستعدة للتنظيم، لدينا خطط للتجديدات ولكن على أي حال فالبنية الأساسية متواجدة".

وجاءت تصريحات رابي خلال زيارتها لمصر في الفترة الحالية من أجل معاينة آخر الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة الأفريقية.

عن الترتيبات الأمنية الخاصة بالملاعب، فقالت ناتالي: "الترتيبات كلها ستتم".

واختتمت: "نحن واثقون، كل شيء سيكون على ما يرام، وكل الملاعب ستكون مجهزة بغرف الأمن".

الجدير بالذكر أن مصر حصلت على حق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019 بعدما تفوقت على جنوب أفريقيا بحصد 16 صوت مقابل صوتًا واحدًا.