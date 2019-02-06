شقيق سعد سمير يخضع لجراحة خطيرة في المخ

حصل سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على إذن بالغياب عن مران فريقه صباح اليوم، وذلك للتواجد بجوار شقيقه الذي يجري عملية خطيرة في المخ اليوم، الأربعاء.
ووافق الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، على غياب اللاعب عن التدريب للتواجد بجوار شقيقة في هذا اليوم العصيب، لاسيما وأن اللاعب تحمل ضغوطا نفسية وعصبية شديدة خلال الأسابيع الماضية، وتحامل على نفسه من الناحيتين الطبية والنفسية وخاض لقائي سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، وانبي في الدوري العام.
ويحرص لاسارتي على التعامل بشكل نفسي جيد للغاية مع اللاعبين في الفريق، ويتعرف باستمرار على أحوالهم الشخصية، ويقدر تحملهم الضغوط داخل وخارج الملعب، كما تمنى الشفاء لشقيق مدافع الأهلي الدولي.
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