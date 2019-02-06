روني يلمح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

يشعر قائد إنجلترا السابق والمتألق حالياً مع فريق دي سي يونايتد الأمريكي، واين روني، أنه لا يزال يملك القدرة على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال قائد مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الأمريكية إن “نجمه لم يأفل بعد، ويمكنه مواصلة المنافسة مع أفضل اللاعبين في العالم”.

وأضاف روني، الذي انضم إلى فريقه الأمريكي العام الماضي: “للأمانة استطيع اللعب في الدوري الممتاز.. أعرف ذلك وأثق دائماً من إمكانياتي.. لدي ثقة كبيرة في نفسي.. توقعت أن أبلي بلاء حسناً عند الانضمام إلى دي.سي يونايتد.. أبدى البعض دهشته، لكني لم أشك للحظة واحدة في قدراتي”.

وانضم روني إلى دي سي يونايتد في يوليو (تموز) الماضي، وساعد الفريق على تقديم عروض قوية وسجل 12 هدفاً وصنع سبعة في 20 مباراة، ليتقدم يونايتد من المركز الأخير إلى الأدوار الاقصائية.

وكان هذا تحولاً مذهلاً لفريق فاز بثلاثة من أول أربعة ألقاب لدوري المحترفين الأمريكي، بعد انطلاق المسابقة في 1996، لكنه واجه صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة.