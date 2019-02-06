رغم الفوز على إنبي.. الأهلي يذبح عجل لفك النحس قبل مواجهة حرس الحدود

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بذبح عجل قبل انطلاق مران الفريق الأحمر، اليوم الأربعاء على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وحرص لاعبو الفريق الأحمر على ذبح العجل خاصة وأنها عادة تعودوا عليها منذ فترة كبيرة في أول كل شهر.

وكان الأهلي قد فاز أمس على إنبي بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء بعد غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.