الأرقام تنصف برشلونة قبل الكلاسيكو 34

كتبت: سارة جاب الله

يلتقي عملاقا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد في العشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في كلاسيكو جديد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأوقعت القرعة طرفي الكلاسيكو في مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يعود ويلتقي الفريقين في العودة على ملعب سنتياجو برنابيو في 27 فبراير الجاري، كذلك يجمعهما لقاء آخر في إياب الدوري الإسباني بعدها بخمسة أيام مباشرة.

وقبل مباراة الليلة والتي تعد المواجهة رقم أربعة وثلاثين بين الفريقين نرصد أرقام واحصائيات ال33 مباراة السابقة، والتي أسفرت عن فوز البارسا في أربعة عشر مباراة ، مقابل إثني عشر مباراة للفريق الملكي ، فيما حدث التعادل في

سبع لقاءات، في كأس ملك إسبانيا .

وسجل برشلونة سبعة عشر هدف في بطولة كأس إسبانيا خلال هذا الموسم ، بينما سجل ريال مدريد عشرين هدفاً .

ريال مدريد يتأهل للدور نصف النهائي من كأس إسبانيا منذ موسم 2013-2014 ، عندما وصل إلى المباراة النهائية وفاز على برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب ميستايا، بينما لم يحقق برشلونة الفوز على ريال مدريد في آخر أربع مباريات متتالية في كأس إسبانيا ، حيث خسر مباراتين وتعادل في إثنين .

فاز ريال مدريد فاز في

آخر مباراتين على التوالي ضد برشلونة في كأس إسبانيا ، لكن النادي الملكي لم يسبق له الفوز في ثلاث مناسبات أو أكثر منذ تغيير اسم النادي الملكي في عام 1920.

ولم يحقق برشونة الفوز على ريال مدريد في آخر مباراتين على ملعب كامب نو في كأس إسبانيا ، حيث خسر مباراة وتعادل في أخرى ، لكنه لم يتعثر في ثلاث مباريات متتالية على أرضه قبل ذلك .

لويس سواريز مهاجم برشلونة سجل ثمانية أهداف حتى الآن في مرمى ريال مدريد في جميع المسابقات ، أكثر منذ أول ظهور له في أكتوبر عام 2014.

و الإرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف مباريات الكلاسيكو في الدوري الإسباني برصيد ثمان عشر هدفاً في مرمى ريال مدريد ، لكنه لم يسبق له وأن سجل ضد الفريق الملكي في كأس إسبانيا قبل ذلك.