اليوم.. المحلة في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأوليمبى القوية

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يتجه فريق غزل المحلة عقب التدريب الخفيف الذي يؤديه اللاعبون صباح اليوم الأربعاء الى مدينة الإسكندريه للمبيت هناك حتى موعد مباراته القويه أمام النادي الأوليمبى والتى ستقام فى الثانيه والنصف بعد ظهر غد الخميس بملعب الأخير.
وسوف يختار خالد عيد المدير الفني للفريق 20 ﻻعبا عقب تدريب اليوم استعدادالهذه المباراة وان هناك حالة من الكتمان على التشكيل وقائمة الفريق لهذا اللقاء من جانب الجهاز الفنى للفريق .
يذكر ان المحلة دعم صفوفه خلال فترة اﻻنتقاﻻت الشتويه ب 12 صفقة جديدة هم وليد جسن لاعب المصري السابق
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