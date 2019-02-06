اليوم.. البلدية يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طنطا المصيرية

كتب: إسماعيل بشير يدخل فريق بلدية المحلة عقب تدريب اليوم الأربعاء معسكرًا مغلقًا بالنادى استعدادا لمباراته الهامه والمصيرية أمام فريق طنطا والتى ستقام في الثانية والنصف بعد ظهر غد الخميس بملعب البلدية. وسوف يختار أحمد العجوز المدير الفنى للفريق 20 لاعبا لهذه المباراة عقب التدريب للدخول فى المعسكر حتى موعد المباراة. لهذه المباراة عقب التدريب للدخول فى المعسكر حتى موعد المباراة. يدخل البلديه هذا اللقاء وفى جعبته 30 نقطه يحتل بها المركز الثالث خلف فريق دمنهور الذى يحتل المركز اﻻول ب 30 نقطه اما طنطا فرصيده 27 نقطه وهو ما سيجعل اللقاء صعب للفريقين . ويامل العجوز اقناص نقاط المباراه الثﻻث للمحافظة على حظوظ الفريق فى المنافسه على بطاقة الصعود للممتاز وخاصة ان فارق المقاط بينه وبين دمنهور نقطتين فقط يمكن تعويضهم وخاصه ان الفريق قام بتدعيم صفوفه بلﻻعبين مميزين.

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