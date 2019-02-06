بعثة منتخب الكاراتيه تغادر إلى المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية

كتب - محمد صبحي غادرت فجر اليوم الأربعاء بعثة الاتحاد المصري للكاراتيه للمشاركة في بطولة المنطقة الأولى الأفريقية بالمغرب والتي ستقام خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير الجاري. الجاري. وضمت البعثة كلًا من: "حسام عجور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة وشعبان عبد الله إداري وتامر حلمى إدارة وسيد شمس مدرب المنتخب وسيد سالم مدرب المنتخب وهانى محمود مدرب المنتخب". كما شهدت البعثة تواجد الحكم الدولي مجدى بلال وشيرى شفيق حكم دولي أيضًا والدكتور أحمد الصاوي طبيب الفريق.

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