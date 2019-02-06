اليوم.. المحلة في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأوليمبى القوية

كتب: إسماعيل بشير

يتجه فريق غزل المحلة عقب التدريب الخفيف الذي يؤديه اللاعبون، صباح اليوم الأربعاء، الى مدينة الإسكندريه للمبيت هناك حتى موعد مباراته القويه أمام النادي الأوليمبى والتى ستقام فى الثانيه والنصف بعد ظهر غد الخميس بملعب الأخير.

وسوف يختار خالد عيد المدير الفني للفريق 20 ﻻعبا عقب تدريب اليوم استعدادا

لهذه المباراة وان هناك حالة من الكتمان على التشكيل وقائمة الفريق لهذا اللقاء من جانب الجهاز الفنى للفريق .

يذكر أن المحلة دعم صفوفه خلال فترة اﻻنتقاﻻت الشتويه ب 12 صفقة جديدة هم وليد جسن لاعب المصري السابق وهاني

عادل لاعب فاركو السابق ومحمد البشيشي حارس الجيرة المطروحي ومحمد المبروكي صانع العاب بدر وخالد رسلان مهاجم شربين السابق وستيفن اوليه لاعب اكرا الغاني ومحمد صخر ناشئ المصري واحمد عاشور لاعب حرس الحدود وبسام ماهر لاعب الداخلية السابق وإسلام حسين صانع العاب سيراميكا كليوباترا ومحمد منتصر لاعب طنطا السابق ووليد عطية مهاجم الاسماعيلي والذي حصل غزل المحلة علي توقيعه لمدة أربعة أشهر.