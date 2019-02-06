اليوم.. اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية لحسم مصير الدوري

كتب – إيهاب محروس:

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعًا مهمًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة فى مقدمتها أزمة مؤجلات الدورى الممتاز وتعديلات اللائحة الداخلية الجديدة والملاعب البديلة لاستضافة المباريات المحلية بعد غلق الملاعب التى سيقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويناقش المجلس فى جلسته مع رؤوساء الأندية الأزمات التى تهدد استمرار مسابقة الدورى الممتاز أبرزها أزمة المؤجلات وتهديدات أهل القمة، حيث رفض الزمالك وبيراميدز لعب أى مباراة فى بطولة الدورى قبل انتهاء مباريات الأهلى المؤجلة فى البطولات المحلية، قبل أن يهدد الأهلى هو الآخر بعدم خوض أى مواجهة فى حال تغيير الجدول المُعلن مسبقًا.

ويسود اتجاه قوى داخل الجبلاية لإقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ 16 بكأس مصر، بدلاً من مباراتهما معًا فى

الدورى يوم 28 فبراير الجارى، بالرغم أن هذا القرار قد يفجر غضب مسئولى الأهلى، فى ظل الرفض القاطع لإلغاء البطولة المحلية.

وتشهد الجلسة تحديد الاستادات البديلة التى ستستضيف مباريات الدورى، بعد غلق 6 ملاعب هى القاهرة والسلام وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والإسكندرية والسويس، من أجل تجهيزها لاستقبال البطولة الإفريقية المقرر لها يونيو المقبل، وفقًا للتصور الذى سيعرضه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة المسئولة عن تطوير الملاعب من استلام جميع الاستادات خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعدما أخطرت وزارة الشباب والرياضة إدارة الملاعب الستة بالمواعيد المحددة لغلقها وتسليمها للجنة التطوير، للانتهاء من الصيانة فى أسرع وقت

ممكن، وذلك بعد انتهاء الجولات التفقدية للجان المشتركة بين الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف واتحاد الكرة والحكومة المصرية للوقوف على حالة تلك الملاعب.

وتحسم الجلسة أيضًا إمكانية تطبيق تقنية حكم الفيديو، بعدما عرض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مشاركة الأندية فى التكاليف الخاصة بتطبيق هذه التقنية فى محاولة لاستخدامها فى الموسم الحالى وتلاشى الأخطاء التحكيمية التى أثارت الجدل فى المرحلة الماضية.

ويستغل أبوريدة جلسته مع رؤوساء الأندية لمناقشة التعديلات الجديدة فى لائحة النظام الأساسى قبل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها يوم 23 فبراير الجارى، وأبرز بنودها إلغاء بند الـ 8 سنوات وانتخاب منصب نائب الرئيس وإلغاء مقعد المرأة، فضلاً عن مناقشة مصير لجنة الأندية المحترفة وإمكانية تشكيلها فى الموسم المقبل.

ويسعى مجلس الجبلاية لإقناع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على إلغاء بند الـ 8 سنوات التى تمنع 4 أعضاء بالمجلس الحالى من الترشح فى الانتخابات القادمة 2022 وهم سيف زاهر وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح وخالد لطيف.