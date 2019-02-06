بعثة أثقال البارالمبية تطير إلى الإمارات للمشاركة في بطولة فزاع الدولية

كتب – محمد صبحي توجهت فجر اليوم الأربعاء بعثة منتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال للاشتراك فى بطولة فزاع الدولية العاشرة والتى سوف تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٦ الى ١٣ فبراير 2019. ويترأس البعثة الدكتور اشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بالإضافة إلى الجهاز الفنى والإداري الذي يضم محمد عزت المدير الفنى ويعاونه محمود نبيل مدرب وشعبان الدسوقى مدرب ومحمد عوض مدير إدارة. اللجنة البارالمبية بالإضافة إلى الجهاز الفنى والإداري الذي يضم محمد عزت المدير الفنى ويعاونه محمود نبيل مدرب وشعبان الدسوقى مدرب ومحمد عوض مدير إدارة. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: " محمد صبحى شعبان" كابتن المنتخب " وشريف عثمان خليفة وهانى محسن محمد ومحمد السيد محمد وطه عادل محمد ومحمود محمد صبرى ومحمد حسين أحمد ومحمد حسين زكى وجيهان غريب عبد العزيز وأمانى ابراهيم الدسوقى وأمل محمود حنفى وجيهان جلال محمد وراندا تاج الدين محمود ورحاب احمد رضوان وفاطمة محمد محروس".

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