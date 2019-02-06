رياضة | 60 لاعبًا في قائمة منتخب الكاراتيه للبطولة الإفريقية بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 60 لاعبًا في قائمة منتخب الكاراتيه للبطولة الإفريقية بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافرت فجر اليوم الأربعاء ٦ فبراير بعثة المنتخب المصرى للكاراتيه إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة المنطقة الأولى الإفريقية بالمغرب فى الفترة من 6 فبراير وحتى 12 من الشهر نفسه .

ويرأس البعثة حسام عجور نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، فيما تضم قائمة المنتخب 60 لاعبًا وهم :

على سيد، أحمد السيد الكتبي، أحلام حمدي ، أحمد أيمن، أحمد طارق، إسلام إيهاب، أسر خالد، أسماء مجدي ، إسلام منصور، بسملة محمود، أمنية عمران، خالد فريد، حازم أحمد، روان جمال، رتاج صبحي، ريم فهمي، سامح أيمن، سارة سامي، سعد محمد سعد، شروق أحمد ، سماح سعيد، شهد إيهاب، شهد أحمد ، طارق محمد فتحي، صلاح طارق، عمر عبد الخالق، عبد الرحمن حمدي، فرح طارق ، فاطمة عبد الناصر، كريم أيمن، محمود جابر، محمد عادل، مصطفى عصام ، محمد عبد العزيز ، مصطفى رفعت، ميار هشام، نورسين محمد، نور إيهاب، نورهان محمد احمد، نورهان بدر ، يوسف أشرف ، نيرة علاء السيد، يوف عماد، يوسف طاهر عبد العزيز ، سارة عبده، دهب ياقوت، فراس أسامة، عبد المنعم الصاوي، مؤمن أحمد، مصطفى السيد كيلاني، هايدي أحمد ، ندا خالد ، يوسف محمد ، هايدي هشام، ياسمين نصر، منة الله ياسر، محمد محمود، حسن محمد، محمد إبراهيم ، مهاب عزت.