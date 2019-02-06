رياضة | مفاجأة.. نجم ريال مدريد غدر بـ"برشلونة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ريال مدريد غدر بـ"برشلونة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة تعرض للغدر من نجم فريق ريال مدريد، وذلك قبل أن يلتقي الفريقان اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن فينيسيوس جونيور، أو من كان يطلق عليه نيمار الجديد، غدر ببرشلونة منذ أكثر من عام ونصف، وقرر الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة أول من تفاوض مع فينيسيوس، عن طريق أندري كوري، وكيل البارسا في قارة أمريكا الجنوبية.

وتابعت الصحيفة أن عائلة فينيسيوس ووكلائه حضروا إلى برشلونة في عام 2017، للتحدث عن تفاصيل الصفقة، ووصلوا إلى اتفاق يقضي بضم اللاعب مقابل 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو للوكلاء.

واختتمت الصحيفة أنه خلال تواجد وكلاء فينيسيوس في إسبانيا، قاموا بزيارة سرية إلى ريال مدريد، للتفاوض حول نفس الصفقة، وعند عودة وكلاء وعائلة اللاعب إلى البرازيل، تغاضوا عن الاتفاق الذي تم مع برشلونة، ووقعوا على عقد جديد مع فلامنجو، بشرط جزائي بلغ 45 مليون يورو، وهو الرقم الذي وافق فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، على دفعه لإتمام الصفقة.