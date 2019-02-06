رياضة | ريال مدريد لا يخسر مع "نافاس" في الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد لا يخسر مع "نافاس" في الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء ضيفاً على فريق برشلونة في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب الكامب نو.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد لم يتلقى أي خسارة من برشلونة في ملعب الكامب نو حال مشاركة الكوستاريكي كيلور نافاس في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي.

واضافت الصحيفة، أن كيلور نافاس خاض 4 مباريات مع ريال مدريد ضد برشلونة في ملعب الكامب نو، تعادل في مباراتين وحقق الانتصار في مباراتين.

جاءت انتصارات نافاس مع ريال مدريد على حساب برشلونة بملعب الكامب نو في الدوري أولا موسم 2015-2016 2-1 ثم في كأس السوبر الإسباني 3-1، بينما في موسم 2016-2017 تعادل الفريقين 1-1 أما في 2017-2018 كانت النتيجة 2-2.