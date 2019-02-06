رياضة | ماتشات اليوم

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ننقل لكم اليوم الاربعاء الموافق 6 فبراير 2018 جدول مواعيد أهم المباريات على الساحة الكروية والتي ستكون أهمها لقاء برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

وفيما يلي نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها: