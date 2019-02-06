رياضة | ماتشات اليوم

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ننقل لكم اليوم الاربعاء الموافق 6 فبراير 2018 جدول مواعيد أهم المباريات على الساحة الكروية والتي ستكون أهمها لقاء برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.
وفيما يلي نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها:
كأس الملك:
- برشلونة × ريال مدريد:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت حفيظ دراجي
الدوري السعودي:
- النصر × القادسية:
اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية 1 HD
كأس ألمانيا:
- هيرتا برلين × بايرن ميونيخ:
اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ARD Das Erste HD
الدوري الإنجليزي:
- إيفرتون × مانشستر سيتي:
اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2
كأس الاتحاد الإنجليزي:
- وست بروميتش ألبيون × برايتون:
اليوم في تمام الساعة الـ10:05 بتوقيت مدينة القاهرة
كأس فرنسا:
- فيلفرانش × باريس سان جيرمان:
اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 6