رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقدم موقع الخليج 365 الرياضي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والموافق 6 فبراير 2019 والتي يشهد العديد من المعارك النارية على المستوي العربي والأوروبي.
وفيما يلي نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها:
كأس الملك:
- برشلونة × ريال مدريد:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت حفيظ دراجي
الدوري السعودي:
- النصر × القادسية:
اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية 1 HD
كأس ألمانيا:
- هيرتا برلين × بايرن ميونيخ:
اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ARD Das Erste HD
الدوري الإنجليزي:
- إيفرتون × مانشستر سيتي:
اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2
كأس الاتحاد الإنجليزي:
- وست بروميتش ألبيون × برايتون:
اليوم في تمام الساعة الـ10:05 بتوقيت مدينة القاهرة
كأس فرنسا:
- فيلفرانش × باريس سان جيرمان:
اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 6