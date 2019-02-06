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رياضة | جدول مباريات اليوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والموافق 6 فبراير 2019 والتي يشهد العديد من المعارك النارية على المستوي العربي والأوروبي.

وفيما يلي نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها:

كأس الملك:
- × :
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت حفيظ دراجي

الدوري السعودي:
- النصر × القادسية:
اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة 1 HD

كأس ألمانيا:
- هيرتا برلين × بايرن ميونيخ:
اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ARD Das Erste HD

:
- إيفرتون × مانشستر سيتي:
اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2

كأس الاتحاد الإنجليزي:
- وست بروميتش ألبيون × برايتون:
اليوم في تمام الساعة الـ10:05 بتوقيت مدينة القاهرة

كأس فرنسا:
- فيلفرانش × باريس سان جيرمان:
اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 6

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