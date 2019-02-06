رياضة | بلدية المحلة يستضيف طنطا في لقاء مصيرى بـ6 نقاط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يستضيف طنطا في لقاء مصيرى بـ6 نقاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة مصيرية ينتظرها متابعي الكرة المصرية بمحافظة الغربية عندما يلتقي فريقي طنطا وبلدية المحلة "دربي الغربية"، والذي سبق والتقي الفريقان في 14 مواجهة من قبل بدوري الممتاز ب.

بمواجهة متكافئة بين طنطا والبلدية، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري، والمقرر لها غدا الخميس في الثانية والنصف علي ملعب بلدية المحلة.

يدخل الفريق المحلاوي المباراة في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بمعنويات مرتفعة خصوصا بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في أخر مباراتين له أمام أبو قير للأسمدة وفاركو، حيث تغلب علي أبو قير في الوقت القاتل بهدفين لهدف، وفاز علي فاركو برباعية مقابل هدف.

ونفس الحال بالنسبة للفريق الطنطاوي الذي فاز في مباراته الأخيرة مع الحمام بهدف نظيف، ليحتل المركز الرابع خلف البلدية بنفس الرصيد "28" نقطة، ويسعي "أيمن المزين" المدير الفني لطنطا، لأستغلال مباراة البلدية للقفز لصدراة المجموعة في حال خدمته نتيجة مباراة "دمنهور والمنصورة" التي ستقام في نفس الجولة، ولضمان الصعود بشكل تدريجي للمنافسة علي القمة، خصوصا انها تعتبر مباراة بـ6 نقاط، في ظل تساوي ترتيب الفريقين في الجدول.

ترتيب المجموعة الثالثة:-

1- دمنهور 30 نقطة

2- المنصورة 29 نقطة

3- البلدية 28 نقطة

4- طنطا 28 نقطة.

5- الرجاء 27 نقطة

6- غزل المحله 27 نقطة

7- الأوليمبي 25 نقطة

8- ابو قير 24 نقطة

9- فاركو 20 نقطة

10- كفر الشيخ 18 نقطة

11- الحمام 17 نقطة

12- الجزيره 14 نقطة

13- شباب تلا 9 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط