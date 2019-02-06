رياضة | سر عدم حضور "ثلاثي" الزمالك عشاء السفير المصري بكينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر عدم حضور "ثلاثي" الزمالك عشاء السفير المصري بكينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلف ثلاثي الزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز عن حفل العشاء الذي دعا له السفير المصري في كينيا خالد الأبيض أول أمس الإثنين قبل عودة بعثة الفريق للقاهرة اليوم بعد أداء مباراة جورماهيا الكيني في الكونفيدرالية.

وحرصت بعثة الزمالك على تلبية دعوة السفير رغم الخسارة أمام جورماهيا الكيني برباعية وتخلف الثنائي فرجاني وزيزو فضلا البقاء في فندق الإقامة ورفضا الخروج في ظل الحالة النفسية التي عانى منها اللاعبان بعد الخسارة فيما عاد محمود علاء من منتصف الطريق بسبب الزحام المروري حيث عاد للفندق بسبب معاناته من حالة إرهاق شديدة ولم يتواجد مع الفريق في حفل عشاء السفارة.

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أمير عزمي يقدم تقريرا لـ"جروس" عن المستبعدين من رحلة كينيا

يجهز أمير عزمي مدرب الزمالك تقريرًا عن تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة جورماهيا الكيني التي انتهت بفوز الأخير 4-2 في دور المجموعات بالكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يقدم عزمي تقريره لكريستيان جروس المدير الفني للزمالك قبل مران اليوم والذي سيتضمن موقف اللاعبين من المشاركة في التدريبات ومدى جاهزية كل لاعب خاصة أن جروس ينوي الاستعانة ببعض العناصر من المستبعدين من رحلة كينيا في المباريات المقبلة.

وكان جروس قد استبعد من رحلة كينيا مصطفى فتحي للإصابة ومحمد إبراهيم وأيمن حفني وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو ومحمد عبدالسلام لأسباب فنية.

كواليس اجتماع لاعبي الزمالك عقب السقوط أمام جورماهيا

دعا حازم إمام قائد فريق الزمالك لاعبي الفريق لعقد جلسة عقب مغادرة بعثة الفريق كينيا والعودة للقاهرة بعد الهزيمة أمام جورماهيا 4-2 في الكونفيدرالية.

واجتمع حازم إمام بلاعبي الزمالك وطلب منهم نسيان نتيجة مباراة جورماهيا وتجاهل الخسارة والتركيز في المرحلة المقبلة مؤكدًا أن الفريق ككل يتحمل الخسارة وليس لاعب وحده وأن الفريق لم يكن في يومه وصادفه سوء حظ.

وطلب حازم من اللاعبين لم الشمل وعدم التأثر بالخسارة خاصة وأنها جاءت في دور المجموعات والفريق قادر على تعويض الخسارة بتحقيق أكبر قدر من النقاط والتأهل من المجموعة مشيرًا إلي أن الخسارة تعطي دفعة معنوية للاعبين على مواصلة المشوار في الفترة المقبلة بحافز جديد خاصة في مباريات الدوري.

صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ارتفعت إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة بدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها من أول فبراير.