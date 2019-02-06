شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

يستضيف ملعب جوديسون بارك، مباراة قوية، عندما يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره إيفرتون، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم تقديم تلك المباراة من الجولة 26 لارتباط مانشستر سيتي بمباراة نهائي كأس رابطة المحترفين ضد تشيلسى يوم 24 فبراير الحالى.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم محتلا المركز الثانى برصيد 59 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر، والذى تعثر مساء الاثنين أمام وست هام وعاد من لندن بنقطة واحدة، وفى حالة فوز السيتى مساء اليوم، سيرتقى لقمة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الريدز، حيث سجل 66 هدفًا مقابل 56 للمنافس، ويحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وعاد السيتى إلى طريق الانتصارات بفوزه فى الجولة الماضية على أرسنال يوم الأحد بنتيجة 3/1 بهاتريك المتألق أجويرو والذى عاد هو الآخر لسباق المنافسة على جائزة هداف الدوري بعدما رفع رصيده إلى 14 هدف متساويًا مع المصاب هاري كين، ويتأخر عن محمد صلاح المتصدر بهدفين وأوباميانج وصيفه بهدف واحد فقط.