شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرات الريال والبارسا خطر كبير يهدد الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد كامب نو لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في الوقت الذي تقام فيه مباراة الإياب يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو

وتصب ترشيحات الكثير من النقاد والصحفيين الرياضيين حول العالم في مصلحة برشلونة وذلك بسبب الاداء المتذبذب الذي يقدمه الريال منذ بداية الموسم الجاري بالإضافة إلى أن اللقاء الوحيد الذي جمع الفريقان حتى الآن بالموسم الجاري شهد تفوق برشلونة تفوق كاسح بخماسية في الدور الأول من الدوري الأسباني.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز الثغرات ونقاط الضعف الموجودة في الفريقين والتي تهدد ظهور الكلاسيكو بأداء يشوبه الملل والاخطاء الفادحة قبل اللقاء المرتقب بالإضافة إلى نقاط القوة التي قد ترجح كفة فريق عن الآخر للخروج بنتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب التي تقام يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو..

نقاط ضعف برشلونة

نقاط الضعف التي يعاني منها البلوجرانا تتمثل في قلبي الدفاع والسبب في ذلك يرجع إلى كثرة الإصابات التي تضرب لاعبي هذا الخط بإستمرار والتغييرات المستمرة بين خطوط الدفاع تقلل من الأنسجام كما أن مستوى الأسباني جيرارد بيكيه تراجع بصورة كبيرة عن ما كان يقدمه في الموسم الماضي.

وظهر جلياً في الكثير من المباريات مستوى بيكيه المتذبذب الأمر الذي كلف فريقه إستقبال أهداف في أكثر من مناسبة وأضاع على برشلونة فرصة الفوز في الدوري والأبطال وكأس ملك إسبانيا كما أن مركز الظهير الأيمن يشكل نقطة ضعف كبيرة في ظل عدم الأستقرار على لاعب بعينه.

ففي بعض الأحيان يدفع فالفيردي باللاعب نيلسون سيميدو وفي مباريات أخرى يزج بالجناح سيرجي روبيرتو الذي يقدم مستويات مميزة في بعض المباريات على الرغم من أنه يترك مساحات كبيرة خلفه عند قيامه بالتقدم للمشاركة في العمليات الهجومية الأمر الذي يمثل نقطة قوى من الممكن أن يستغلها مارسيلو.

نقاط قوة برشلونة

وعلى الرغم من أن البلوجرانا يعاني من نقاط ضعف كثيرة إلا انه يتوفر على مصادر قوة قادرة على حسم المباراة لصالحه تتمثل في قوة وسط الملعب بقيادة المخضرم سيرجيو بوسكيتس مع الكرواتي إيفان راكيتيتش وتألق آرثر ميلو في المباريات الأخيرة الأمر الذي يمنح برشلونة السيطرة في الكثير من المباريات.

ومن الأمور التي تطمئن جماهير برشلونة التفاهم الواضح بين الظهير الأسباني الطائر جوردي ألبا وليونيل ميسي خاصةً وأن هذا السلاح من أهم الأسلحة التي تحسم للبلوجرانا الكثير من المباريات مع وجود تفاهم آخر بين ميسي والبيستوليرو لويس سواريز.

وكان من المفترض أن يشارك في اللقاء الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يشكل مصدر قوة كبير لهجوم برشلونة لكن قائمة البلوجرانا خلت من إسم الفرنسي اليافع.

نقاط ضعف ريال مدريد

وكما هو الحال بالنسبة للاعبوا برشلونة فإن ريال مدريد يعاني من مشكلة كبيرة في مركز قلب الدفاع حيث تلقى الفريق في المباريات التي لعبها حتى الآن عدد كبير من الاهداف ليس أمام الفرق الكبرى فحسب بل أمام الفرق الأقل منه في المستوى الفني وأصبحت شباك نافاس وكوتورا مستباحة أمام الجميع.

كما تمثل الجبهة اليسرى التي يقودها مارسيلو نقطة ضعف كبيرة بالنسبة للملكي خاصةً وأنه يعطي الأدوار الهجومية دور أكبر من الدفاعية الأمر الذي يفتح مساحات واسعة خلفه من الممكن أن يستغلها ليونيل ميسي ويهدد مرمى ريال مدريد في أكثر من مناسبة

ومن الأمور التي تؤثر على لاعبوا الريال كثيراً ضعف مستوى البرازيلي كاسيميرو وعدم قدرته على إفتكاك الكرة من الخصوم في الوقت الذي أصبح فيه لازماً على لاعب من لاعبي الوسط مراقبة ليونيل ميسي مراقبة لصيقة تفادياً لإحداث أي مشاكل لخط دفاع المرينجي.

نقاط قوة ريال مدريد

ويتوفر لاعبوا الريال على قوة كبيرة في مركز الظهير الأيمن حيث يقدم الاسباني داني كارفخال مستوى مميز بالإضافة إلى تحسن مستوى الكرواتي لوكا مودريتش وقيادته للفريق في أكثر من مباراة لتحقيق الفوز مع وجود بعض الأسلحة الشابة القادرة على صنع الفارق.

ومن ضمن هذه الأسلحة البرازيلي اليافع فينيسيوس جونيور الذي يعتبر نقطة قوة كبيرة يتوفر عليها سولاري المدير الفني للملكي مع إستعادة الفرنسي كريم بنزيما جزء كبير من بريقه المفقود خلال المباريات الماضية وعودته لهز الشباك من جديد.