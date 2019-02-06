شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه العوامل..يصعب إنتشار جثة طائرة سالا حتى الأن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تواجه فرق البحث الخاصة المسؤولة عن العثور على جثة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا “المفقودة” من صعوبات كبيرة، لا تمكنها من انتشال الجثمان الذي تم العثور عليه بواسطة “الإنسان الآلي” داخل الحطام في قاع بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا قبل ساعات.

وتواجد الجثه بين حطام الطائرة من الأسباب الرئيسية التى جعلت من الصعب إنتشال الجثمان حتى الآن.

كما زادت قوة مد المياه الصعوبات أمام فرق البحث لانتشال الجثه.

ليصبح الخيار أمام فرق البحث، هو استخدام الإنسان الآلي لكن لفترة قصيرة على مدار اليوم الواحد، وهذا يجعل العملية بطيئة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم هيئة التحقيقات في الحوادث الجوي أنه عقب نجاح فرق البحث فى إنتشال الجثة ستكون المهمة التالية البحث عن إمكانية لانتشال حطام الطائرة من القاع"

وإختفت الطائرة التى أقلت سالا بصحبة القائد ديفيد إيبوتسون عقب إقلاعها من الأراضي الفرنسية متجهة إلى بريطانيا عقب وداع اللاعب زملائه في فريق نات الفرنسي بعد أن أتم انضمامه إلى كارديف سيتي الويلزي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب العثور على الطائرة أكدت قوات البحث أنه تمت مشاهدة جثة عالقة بين حطام الطائرة، إلا أن الجثة لم يتم تحديد صاحبها حتى الآن.

والجدير بالذكر أن سالا أحد أبرز المهاجمين في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث سجل ١٢ هدفًا وهو أغلى صفقة فى تاريخ كارديف سيتي بقيمة ١٧ مليون يورو.