شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الربعاء، الموافق السادس من فبراير، إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات العالمية، على ملاعب العالم، والتي من أبرزها كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، في كأس ملك إسبانيا. كأس ملك إسبانيا برشلونة x ريال مدريد يواجه فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3 . الدوري الإنجليزي إيفرتون x مانشستر سيتي يحل فريق مانشتر سيتي ضيفًا على إيفرتون – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 2 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر x القادسية يواجه فريق النصر نظيره القادسية – الساعة السابعة والربع مساء. كأس الإتحاد الإنجليزي وست بروميتش ألبيون x برايتون يلتقي فريق وست بروميتش ألبيون المجترف في صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي، مع نظيره برايتون– الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3 . كأس فرنسا فيلفرانش x باريس سان جيرمان يواحه فريق فيلفرانش نظيره باريس سان جيرمان– الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 6 فيتري x ليون لا دوشير يواجه فريق فيتري نظيره ليون – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 6 رين x ليل يواجه فريق رين نظيره ليل– الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 6

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