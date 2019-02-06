انت الان تتابع الشناوي يحسم الجدل: هدف إنبي في الأهلي «صحيح» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

كشف أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق أن الهدف الذي سجله رامي صبري، مدافع إنبي في شباك الأهلي «صحيح» وفقًا لتقنية (البيرو) التي يستعين بها في الاستوديو التحليلي لحسم الجدل في بعض اللعبات الصعبة. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مثيرًا على نظيره إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الشناوي، خلال تصريحاته بقناة ON sport، أن لعبة الهدف صعبة للغاية على حكم الراية، لأن الإعادة ليست واضحة بشكل كبير، لكنه ما يظهر يشير على عدم وجود تسلل على رامي صبري صاحب الهدف. شاهد أيضًا.. بعد فوز الأهلي.. رسالة جديدة من تركي آل شيخ الأهلي ينجو من مفاجآت إنبي ويحقق فوزًا ثمينًا وشهدت الدقائق