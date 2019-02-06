انت الان تتابع كلاسيكو الأرض.. ماذا ينتظرك من مباريات الأربعاء؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما تتجه جميع أنظار عشاق كرة القدم وتحديدًا كرة القدم الإسبانية، إلى ملعب «كامب نو» التاريخي، والذي يستضيف مباراة الذهاب بين عملاقي كرة القدم العالمية والإسبانية برشلونة وريال مدريد، في «كلاسيكو كبير» بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في العاشرة مساءً، وفي إنجلترا وبعد اشتعال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل مانشستر سيتي ضيفًا على إيفرتون في مباراة مقدمة من الأسبوع السابع والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - الدوري الإنجليزي إيفرتون x مانشستر سيتي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - كأس ملك إسبانيا برشلونة x ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3 - كأس الاتحاد الإنجليزي وست بروميتش ألبيون x برايتون – الساعة العاشرة مساء -

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:- الدوري الإنجليزيإيفرتون x مانشستر سيتي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء



- كأس ملك إسبانيابرشلونة x ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3- كأس الاتحاد الإنجليزيوست بروميتش ألبيون x برايتون – الساعة العاشرة مساء- كأس ألمانيا هوليستن كيل x أوجسبورج – الساعة السابعة والنصف مساء

لايبزيج x فولفسبورج – الساعة السابعة والنصف مساء

شالكه 04 x فورتونا دوسلدورف – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

هيرتا برلين x بايرن ميونيخ – الساعة العاشرة إلا ربع مساء- كأس فرنسا فيلفرانش x باريس سان جيرمان – الساعة السابعة والنصف مساء

رين x ليل – الساعة العاشرة مساء- كأس الأمير محمد بن سلمانالنصر x القادسية – الساعة السابعة والربع مساء



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