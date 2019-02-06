انت الان تتابع مدرب بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن تدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤١ ص

أكد رامون دياز المدير الفنى الجديد لبيراميدز عقب وصوله لمطار القاهرة، مساء أمس، تمهيدًا لبدء مهمته الجديدة مع الفريق، أن مهمة تدريب فريق بيراميدز ليست صعبة ولدية القدرة على المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز . وكشف دياز، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، أنه تم التفاوض معه من قبل مسئولى النادى الأهلى منذ فترة لتدريب الفريق الأحمر، ولكن لم تنجح عملية التفاوض. وأشار دياز، إلى أن فريق بيراميدز تم إعادة هيكلته حديثًا بتدعيم بلاعبين محليين وأجانب خلال الفترة الماضية.

ويقود رامون دياز تدريبات بيراميدز عقب عودة اللاعبين للمران اليوم بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على الداخلية بهدفين فى مسابقة الدورى الممتاز.ووصل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الجديد إلى القاهرة، مساء أمس، لبدء مهمته الجديد، حيث كان في استقباله محمد جمال العاصي المدير