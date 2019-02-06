شكرا لقرائتكم خبر عن دياز: هدفنا وضع بيراميدز في مصاف الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز إلى مصر مساء الثلاثاء، وقال رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز إن هدفه هو هو وضع النادي في مصاف الأهلي والزمالك، إن لم يكن في مكان أفضل«.

وأضاف في تصريحات نقلتها لOn Sport: «الأهلي والزمالك هما أهم ناديين الدوري المصري. هدفنا وضع بيراميدز في ذلك المصاف، ولم لا يكون أفضل».

وأكد دياز على وجود مفاوضات سابقة بينه وبين الأهلي لتولي تدريبه لكنها لم تتم.