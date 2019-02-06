«قميص مختلف» يزين الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن برشلونة سوف يظهر بقميص مميز عندما يواجه ضيفه ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو” ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة الذي دعم قائمته بوجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي عانى من إصابة في اللقاء السابق أمام فالنسيا، قرر استغلال لقاء “الكلاسيكو” من أجل توجيه رسالة تهنئة إلى الجماهير الصينية بمناسبة احتفالاتهم بالعام الجديد “السنة الصينية”.

لذا سيكون تحت اسم كل لاعب في صفوف برشلونة باللغة الإنجليزية، نظيره أيضا بالحروف الصينية، وهذه خطوة يٌقدم عليها الفريق الكتالوني من أجل استغلال شعبيته الكبيرة في الدولة الآسيوية خاصة، وجنوب شرق القارة الصفراء بشكل عام.

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن ميسي سيتواجد في التشكيلة الأساسية، بعد تواجده في قائمة البرسا الرسمية، وتعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام فالنسيا.

وأشارت الصحيفة أن البرازيلي كوتينيو سيكون اللاعب الثالث في خط هجوم برشلونة بجانب لويس سواريز، وليونيل ميسي بعد استبعاد الفرنسي عثمان ديمبيلي من قائمة الفريق بسبب مرضه.

بينما سيشارك الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في تلك المباراة، بدلاً من الهولندي المصاب جاسبر سيليسين.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم كالتالي :

حراسة المرمى : آندريه تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس، آرثور ميلو، إيفان راكيتيتش

خط الهجوم : فيليبي كوتينيو، لويس سواريز، ليونيل ميسي