رئيس برشلونة يوضح موقف نيمار ويضع شرطًا لضم إيسكو

أوضح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، حقيقة تفاوض البارسا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من أجل إعادته إلى قلعة الكامب نو من جديد.

وقال بارتوميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا "نيمار لم يخبرني أبدًا بأنه يريد العودة إلى برشلونة منذ الانتقال إلى سان جيرمان".

وأضاف "لم أتلق اتصالات بشأن عودة نيمار، سواء من اللاعب أو من والده. لقد اتخذنا قرارًا في برشلونة، ووقعنا مع فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي، وهما أصغر سنًا ونحن سعداء بهما".

وتحدثت التقارير في الصيف الماضي عن رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود مفاوضات واجتماعات مع مسؤولي البارسا.

وحول التعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد، علق بارتوميو "إذا طلب الجهاز الفني التعاقد مع لاعب يريد مغادرة ريال مدريد، فسنوقع معه بالطبع، ولكن ذلك لم يحدث".

وواصل "لا يوجد اتفاق بين برشلونة وريال مدريد بشأن عدم التعاقد مع لاعبي المنافس، ولكن كل نادٍ يحاول جعل فريقه هو الأكثر قدرة على المنافسة، إذا أردنا ضم إيسكو، سنتحدث مباشرة مع ريال مدريد".

وبشأن المدرب إرنستو فالفيردي، قال رئيس برشلونة "لديه عقد معنا حتى العام المقبل، وهو سعيد بالاستمرار هنا، أريد أن يستمر المدرب حتى لو لم نفز بأي شيء هذا الموسم".

وختم بارتوميو حديثه بقوله "كونه مدربًا لبرشلونة، فإن الأمر يتطلب منه تقديم الكثير للنادي الكتالوني".