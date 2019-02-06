حارس يترك الملعب فورا لحضور ولادة طفليه التوأم

شهدت مباراة نيو بورت وضيفه ميدلزبره واقعة طريفة بعد نهايتها بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (2-0)، في منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

اضطر جوي داي حارس مرمى نادي نيو بورت إلى الجري سريعا خارج الملعب، بعد أن أنهى مهمته بنجاح في الحفاظ على نظافة شباكه طوال الـ90 دقيقة، ولم يحتفل مع زملائه بالانتصار والتأهل للدور التالي، لأن لديه لحظة لا يريد تفويتها، وهي ولادة طفليه التوأم بعد أن علم بدخول زوجته إلى غرفة العمليات.

أصر الحارس على المشاركة في المباراة بسبب أهميتها لفريقه، لذا نال الإشادة من مدربه مايكل فلين الذي وصف اللاعب بأنه “بطل”.

رصدت الكاميرا الحارس صاحب الـ28 عاما، وهو يجري بسرعة خارج الملعب متخطيا كل زملائه وأفراد الأمن، بغرض الوصول في أسرع وقت إلى المستشفى حيث تتم عملية ولادة الأطفال.

قال مدرب نيو بورت: جوي داي أغلق هاتفه قبل المباراة ليكون في كامل تركيزه، وخاض اللعب ودافع عن المرمى بنجاح، وبعد الفوز طلب مني أن أسمح له بالرحيل فورا، قلت له بالطبع هل تحتاح لمن ينقلك إلى المستشفى؟.

يذكر أن نيو بورت تأهل إلى الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ليواجه مانشستر سيتي في مباراة صعبة على الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.